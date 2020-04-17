رئيس هيأة الكهرباء يبحث مشاكل القطاع في كافة المدن والمناطق

بنغازي 17 أبريل 2020 (وال)- عقد رئيس الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المهندس فخري المسماري، اجتماعًا بمقر الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء بمدينة بنغازي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيأة ربيع خليفة، إن الاجتماع حضره المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري، ومساعد المدير التنفيذي لشؤون التشغيل المهندس عبد العاطي العقيب، مساعد مدير عام الإنتاج الشرقية المهندس رافع قادربوه، والمستشار القانوني للهيأة المستشار سعد البدري.

وأضاف ربيع خليفة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أوضاع محطات الإنتاج، والمشاكل التي تُعاني منها بعض الوحدات في تلك المحطات، وكيفية وضع الحلول العاجلة، من حيث الصيانات والعمرات التي سيتم البدء فيها، الأمر الذي سيسهم في استقرار تلك الوحدات والوصول إلى أعلى كفاءة في عملها.

وأوضح ربيع خليفة أن رئيس الهيأة المهندس فخري المسماري، اطلع على أوضاع الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الليبية، وأبرز المشاكل التي تُعاني منها. وأشار ربيع خليفة إلى أن رئيس الهيأة المهندس فخري المسماري، أصدر تعليماته بشكل عاجل، بضرورة حل تلك المشاكل بأسرع وقت ممكن قبل دخول فصل الصيف، حتى تصل الكهرباء للمواطن دون انقطاع. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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