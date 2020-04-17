الصين تحث البنك الدولي على تعليق ديون الدول الأشد فقرا

طلبت الصين في بيان لها يوم أمس الخميس من البنك الدولي تعليق مدفوعات ديون البنك لمقترضيه الأشد فقرا بالتزامن مع جهودهم في معالجة جائحة انتشار فيروس كوفيد-19.

وقالت الصين في السياق ذاته إن أكبر بنك تنموي متعدد الأطراف يجب أن يكون مثالا يحتذى به، ومن جهته وجه وزير المالية الصيني ليو كون مطالبته في البيان إلى لجنة التنمية بالبنك الدولي قائلا إن جميع الأطراف يجب أن تشارك في تحركات مشتركة لمعالجة مكامن الضعف المتعلقة بالديون في ظل الجائحة، منوها أيضا بما في ذلك الدائنين التجاريين ومتعددي الأطراف والرسميين الثنائيين.

وكان مسؤول في البنك الدولي أكد قبل أيام قليلة أن البنك يرى استعدادا كبيرا من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق مدفوعات ديون دول العالم الأكثر فقرا، وذلك من أجل تمكينها التركيز على محاربة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تدعم إلى حد كبير دعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مؤقت لمدفوعات الديون.

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