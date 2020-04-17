اقتصاد

الصين تحث البنك الدولي على تعليق ديون الدول الأشد فقرا

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طلبت الصين في بيان لها يوم أمس الخميس من البنك الدولي تعليق مدفوعات ديون البنك لمقترضيه الأشد فقرا بالتزامن مع جهودهم في معالجة جائحة انتشار فيروس كوفيد-19.

وقالت الصين في السياق ذاته إن أكبر بنك تنموي متعدد الأطراف يجب أن يكون مثالا يحتذى به، ومن جهته وجه وزير المالية الصيني ليو كون مطالبته في البيان إلى لجنة التنمية بالبنك الدولي قائلا إن جميع الأطراف يجب أن تشارك في تحركات مشتركة لمعالجة مكامن الضعف المتعلقة بالديون في ظل الجائحة، منوها أيضا بما في ذلك الدائنين التجاريين ومتعددي الأطراف والرسميين الثنائيين.

وكان مسؤول في البنك الدولي أكد قبل أيام قليلة أن البنك يرى استعدادا كبيرا من جانب الدائنين الثنائيين الرسميين لتعليق مدفوعات ديون دول العالم الأكثر فقرا، وذلك من أجل تمكينها التركيز على محاربة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن مجموعة العشرين ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تدعم إلى حد كبير دعوة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لوقف مؤقت لمدفوعات الديون.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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