تواصل حملة صيانة شبكة الإنارة العامة في الشوارع الرئيسية بمدينة بنغازي

بنغازي 17 أبريل 2020 (وال)- تواصل الحملة التي أطلقتها الحكومة الليبية؛ لصيانة شبكة الإنارة العامة في الشوارع الرئيسية بمدينة بنغازي، من إزالة الكوابل الأرضية المعطوبة، وتركيب رؤوس الإنارة الجديدة.

ويُشرف على الحملة التي انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية، الهيأة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، وبتعليمات من الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء في مقرها بمدينة بنغازي، وبتنفيذ جنود دائرة الإنارة بالشركة. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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