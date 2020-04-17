اقتصاد

اللجنة العليا لمواجهة كورونا تصدر بياناً هاماً حول تفاصيل قرار حظر التجول

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أوضحت اللجنة العليا لمجابهة كورونا تفاصيل قرار الحظر الذي تم فرضه لمدة 24 ساعة و بحسب قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني.

و أضافت اللجنة أن الحظر يكون على الأسواق الكبيرة ينص على منع كافة التجمعات ، بالإضافة إلى اقفال الأسواق الكبيرة ، والإبقاء على المحال الصغيرة ، بالإضافة إلى إلزام كافة الجهات الإدارية التي تتطلب عملها ضرورة الحضور بتقليص عدد العاملين بحيث لا يتجاوز نسبة 10 % .

كذلك إلزام كافة المصارف العمل بالنظام المندوبين و عدم التعامل مع الجمهور و أن تقوم بأعمالها الإدارية بشكل اعتيادي ، وكذلك التنسيق مع وزارة الداخلية لإصدار قرار من الرئاسي يقضي بفرض غرامات فورية على المخالفين للحظر .

و كشف اللجنة عن قيامها في المدة القريبة القادمة بدراسة مدة الحظر ، وكيفية تقديم الخدمات اللازمة مع اقتراب شهر رمضان و عرضها على الرئاسي لاتخاذ القرارات .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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