اقتصاد

“أسطوانة غاز” تباع بأكثر من 10 أضعاف ثمنها والحرس البلدي يرد

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أغلق أعضاء جهاز الحرس البلدي التابعون لمكتب سوق الجمعة بمدينة طرابلس مساء اليوم مركز بيع أسطوانات غاز بالشمع الأحمر بعد مخالفته سعر استبدال الأسطوانة الرسمي.

وقام المركز ببيع الأسطوانة بـ80 دينارا واكتشف أعضاء الحرس البلدي ذلك إثر عملية تفتيش ميدانية شاركت فيها المؤسسات الأمنية المساندة.

وكان أعضاء جهاز الحرس البلدي التابعون لمكتب حي الأندلس قد أغلقوا الأسبوع الماضي مركز بيع أسطوانات بمنطقة الحي الإسلامي وسط العاصمة بسبب مخالفته ضوابط الأسعار.

يشار إلى أن أعضاء جهاز الحرس البلدي التابعين لمكتب سوق الجمعة تمكنوا من ضبط مخالفات جسيمة ضمن الحملة الرقابية التي يقودونها بالمنطقة، نتج عنها إقفال ثلاجات لتخزين الأسماك بشكل نهائي بسبب مخالفة أصحابها قوانين الصحة والسلامة العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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