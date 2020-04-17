الليبية للاستثمارات : تم رفع قضية على مجلس إدارة شركة الحمراء الجديد و إحالة مبالغ بالمخالفة… ولا ردود من السفارة الليبية بأسبانيا

أكد مصدر مسؤول بالشركة الليبية للاستثمارات لصحيفة صدى الاقتصادية قيام ادارة شركة الحمراء السابقة في اسبانيا برفع دعوى قضائية امام المحاكم الاسبانية ضد مجلس ادراة شركة الحمراء الجديد التى تمً تعيينه بقرار من ادارة شركة الاستثمارات الخارجية وذلك بعد تمكنه من مهمه وصدور سجل تجارى جديد باسم الادارة الجديدة من السلطات الاسبانية .

و أضاف بالقول أن فحوى الشكوى حسب المستندات المرفقة للدعوة المقدمة للمحاكم الاسبانية الطعن في اجراءات تعيين مجلس الادارة الجديد ومحاولة إثبات أن من يسيطر على العاصمةً هى المليشيات وأن القرارات الصادرة من شركة الاستثمارات الخارجية تخرج تحت ضغط الميلشيات .

علماً بأن مجلس الإدارة السابق قد انتهت مدته القانونية ( 5 سنوات ) ، وقد قام بتسليم مكتب محاماة بمدريد مبلغ 30.000 ألف يورو لمتابعة القضية المرفوعة لدى المحاكم الاسبانيةً في الدولة الليبية وحكومة الوفاق الوطنى وفقاً للمصدر .

و كشف المصدر أن السفارة الليبية بمدريد لم تتخذ أي إجراءات بالدعوى المقدمة من قبل إدارة الشركة المذكورة والتى في حد ذاتها تطعن في حكومة الوفاق وقرارتها ولم تبلغ وزارة الخارجية بالدعوى المقدمة في المحاكم الاسبانية بحسب ما أفاد به المصدر .