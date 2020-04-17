صندوق النقد الدولي: أفريقيا لا تستطيع مجابهة كورونا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الجمعة إن القارة الأفريقية تفتقر إلى موارد وإمكانات الرعاية الصحية اللازمة لمعالجة أزمة كورونا.

وأشارت جورجيفا إلى أن القارة السمراء تحتاج ما لا يقل عن 114 مليار دولار لتغطية حاجات مالية طارئة، ملمحة بذلك إلى وزراء ومسؤولي الأمم المتحدة والفاعلين في المجتمع الدولي، بضرورة الالتفات للقارة الإفريقية.

وفي السياق ذاته حث صندوق النقد الدولي إلى دعم دولي عاجل لمساعدة الدول الإفريقية على مواجهة جائحة فيروس كورونا غير المسبوقة، موضحا أن هذه الأزمة ستتسبب في انكماش بنسبة 1.25 % في 2020 والذي يعد الأسوأ على الإطلاق بحسب الصندوق.

وأضافت جورجيفا خلال مؤتمر بعنوان “التعبئة مع إفريقيا” بالتزامن مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي أنه حتى وبعد الدعم الدولي فإن الدول الإفريقية تواجه فجوة بنحو 44 مليار دولار.

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