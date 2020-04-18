مصراتة تبحث مصير المصارف من قرار الحظر

دعا المجلس البلدي لمدينة مصراتة كافة مديري المصارف التجارية ومديري الفروع لعقد اجتماع اليوم السبت بمقر ديوان البلدية والكائن في منطقة الجزيرة.

وأوضح المجلس البلدي أنَّ الاجتماع سيتناول إمكانية وضع آلية تضمن عمل المصارف داخل المدينة في فترة الحظر الكامل الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة، الأمر الذي سيضمن للمصارف تقديم خدماتها لعملائها بالتزامن مع قرب شهر رمضان.

ولم يستثنِ المجلس الرئاسي من قرار الحظر القطاع المصرفي بالتزامن مع ورود مرتبات القطاع العام عن الأشهر بين يناير وأبريل الجاري فضلا عن تأخر عمليات تمرير الاعتمادات لصالح التجار الذين توجهوا بدورهم للسوق السوداء للحصول على حاجتهم من النقد الأجنبي ما ساهم في انخفاض قيمة الدينار الساعات الماضية.

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