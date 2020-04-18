بشرى لأصحاب محلات الغذائية في السواني

أهاب المجلس البلدي السواني بني آدم بكافة أصحاب المحلات الغذائية التي تبيع السلع بالجملة بضرورة التوجه إلى مقر المجلس في أقرب وقت ابتداء من اليوم السبت مصحوبين برخص مزاولة النشاط.

وأضاف المجلس في إعلانه الذي نشر عبر المنصات الرسمية أمس الجمعة أن الخطة تهدف إلى منح أصحاب المحلات تصاريح مزاولة النشاط خلال فترة الاستثناء المفروضة وذلك لضمان تدفق السلع للسوق المحلية واستقرار الأسعار.

وتضم بلدية السواني عددا كبيرا من محلات بيع السلع الغذائية بالجملة حيث يتبعها إداريا شارع “السامبا” الواقع في منطقة الكريمية وهو واحد من بين أكبر أماكن بيع السلع الغذائية بالجملة في ليبيا ويضم آلاف المحال التي تمتد إلى شارع “دبي”.

وتعد بلدية السواني بني آدم من بين أكثر المناطق التجارية نشاطا والتي تمتد لكل فروعها الإدارية حيث تضم إلى جانب محال السلع الغذائية مصنعا للأعلاف ومصنعا للّدائن بالإضافة لمحلات بيع المواد الكهربائية والكهرومنزلية ومحال المعدات الزراعية وأماكن متفرقة مخصصة لبيع مواد البناء فضلا عن النشاط الزراعي، ويعتبرها التجار في ليبيا مصدرا مهما للبضائع.

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