اقتصاد

الدولار يسجل تراجعا ملحوظاً

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اسعار الدولارالحظرتاجر عملة

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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