توزيع مادة الدقيق على “بشر والعرقوب” (صور)

أكدت مراقبة الاقتصاد في البريقة اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنها مستمرة لليوم الثاني على التوالي في توزيع مادة الدقيق على المخابز العاملة بمناطق بشر والعرقوب.

وكانت المراقبة أعلنت الجمعة عن مواصلتها توزيع السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مشيرة إلى أن الجمعيات التي استلمت المواد التموينية الجمعة هي: (جمعية الجودة في البريقة الجديدة، وجمعية الرخاء في العرقوب، وجمعية البريقة المرسى في البريقة الجديدة)، واحتوت المواد التموينية على السكر والأرز والدقيق والطماطم.

وكانت مراقبة اقتصاد البريقة بدأت بتوزيع الدفعة الأولى للعام الحالي من مخصصات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من السلع التموينية الأسبوع الماضي.

ونوهت مراقبة الاقتصاد إلى أنه سيتم توزيع الزيت في الأيام المقبلة إذا تم توفرها في صندوق الموازنة.

وأشارت إلى أن الجمعيات التي استلمت مخصصاتها يوم الأربعاء الماضي هي: (جمعية أفريقيا بمدينة البريقة الجديدة، وجمعية الكرامة، بمدينة البريقة الجديدة).

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