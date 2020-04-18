اقتصاد

الراحلة تُعزز مخزون محطاتها بمليون لتر بنزين

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة الراحلة للخدمات النفطية اليوم السبت، عن كميات المحروقات المسحوبة لصالح محطاتها المختلفة في مناطق غرب ليبيا من ميناء طرابلس، إضافة للكميات المسحوبة من مستودعات شركة البريقة في مدينتي مصراتة والزاوية.

وأوضحت الراحلة أن إجمالي ما تم توزيعه على محطاتها حتى الساعة الواحدة ظهرا، 1.190 مليون لتر بنزين، إلى جانب 350 ألف لتر ديزل، مؤكدة استمرار عمليات توزيع المحروقات على المحطات.

وكانت الراحلة قد أعلنت الأربعاء الماضي عبر حسابها الرسمي في موقع “فيسبوك” أنها وزعت على محطاتها 1.5 مليون لتر من البنزين، بينما بلغت كمية وقود الديزل في اليوم ذاته 360 ألف لتر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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