وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف يلغي كافة الموافقات بمنح استثناءات لبعض الأنشطة التجارية

بنغازي 18 أبريل 2020 (وال)- أصدر معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف اليوم السبت، قرارًا بإلغاء كافة موافقات الصادرة عن الغرف الأمنية أو غيرها، بشأن منح استثناءات لبعض الأنشطة التجارية.

هذا وتضمن القرار رقم “426” لسنة 2020 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى : تلغى كافة الموافقات الصادرة عن الغرف الأمنية أو غيرها، بشأن منح استثناءات لبعض الأنشطة التجارية، مع التأكيد على من يعنيه الأمر؛ بالتوجه إلى الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات، وذلك لتقديم الطلبات بالخصوص، على أن تُرفع الإدارة الجهات المستوفية للشروط والإجراءات القانونية؛ للجنة العليا لمكافحة فيروس “كورونا” لاعتماده قبل منح الإذن. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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