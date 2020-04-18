وصول 24000 طن بنزين إلى ميناء طرابلس‎

استقبل ميناء طرابلس البحري سفينة نقل المحروقات “انوار الخليج” التابعة للشركة العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها حوالي 24 ألف طن من وقود البنزين.

وتوقعت الشركة الليبية للموانئ في تقرير لحركة السفن اليومية، دخول السفينة “نيكولا” التابعة للوكيل الملاحي “امواج ليبيا” للتوكيلات الملاحية، المحملة بـ250 حاوية من البضائع والسلع المختلفة، عدا عن ترقب وصول السفينة “انوار النصر” التابعة للوكيل الملاحي العالمية، وعلى متنها حوالي 22500 طن من وقود البنزين.

وفي الآونة الأخيرة شهد الميناء حركة نشطة، منها دخول السفينة “فيغولوس” التابعة للوكيل الملاحي طرابلس للتوكيلات الملاحية وتحمل على 3250 طنا من الموز.

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