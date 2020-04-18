مصارف مصراتة تناشد باستثنائها من الحظر

أصدر مديرو فروع المصارف التجارية في مدينة مصراتة، والمجلس البلدي بالمدينة، جملة من التوصيات عقب اجتماع مطول عُقد السبت، لبحث عمل القطاع المصرفي ضمن الحدود الإدارية لبلدية مصراتة بالتزامن مع تطبيق حظر التجوال التام الذي أعلنه المجلس الرئاسي لمدة 10 أيام ودخل حيز التنفيذ الجمعة.

وجاء في التوصيات، التي وجهت إلى اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المُشكّلة من المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي والجهات المعنية، ضرورة عمل القطاع المصرفي وتقديم خدماته للمواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وشددت التوصيات على ضرورة إعادة فتح منظومة الاعتمادات لما له من تأثير في توفير السلع الغذائية والأدوية، إلى جانب توفير السيولة النقدية التي ستحصل من التجار نظير شراء النقد الأجنبي.

وأكد الحاضرون للاجتماع الذي عُقد بمقر ديوان مجلس البلدية الكائن في منطقة الجزيرة بمصراتة، على ضرورة اتخاذ الموظفين وإدارات المصارف إجراءات صارمة لضمان عدم انتشار عدوى فيروس كورونا.

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