مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة تواصل توزيع الدفعة الأولى من السلع على الجمعيات

البريقة 18 أبريل 2020 (وال)- تواصل مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة، توزيع الدفعة الأولى من السلع التموينية المخصصة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية لعام 2020 م.

هذا وقد تسلمت عدد من الجمعيات حصتها من السلع التموينية من سكر، طماطم، أرز، دقيق أكياس وهي :

2 . جمعية الرخاء العرقوب ( مسعود العوامي ).

3 . جمعية البريقة المرسى البريقة الجديدة ( إدريس خفاجي ).

وكانت مراقبة الاقتصاد ببلدية البريقة قد باشرت يوم الأربعاء، في توزيع السلع التموينية على الجمعيات :

1 . جمعية أفريقيا 1 بمدينة البريقة الجديدة (فتحي الهيبلو).

2 . جمعية الكرامة بمدينة البريقة الجديدة ( حامد دواس ).

هذا وستستمر عمليات التوزيع طيلة الأيام الأسبوع على باقي الجمعيات، كما سيتم توزيع مادة “زيت” حال توفرها في مخازن صندوق موازنة الأسعار. (وال- البريقة) ر ت

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