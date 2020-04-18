مـراسـم التسليـم والاستلام بين مجـلسي الإدارة بشركة سرت للإنتاج النفط والغاز

سرت 18 أبريل 2020 (وال)- أقيم بمقر الرئيسي لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، مراسم التسليم والاستلام بين مجلس إدارة الشركة السابق ومجلس الإدارة الجديد المشكل بناء على قرار الجمعية العمومية رقم “43” لسنة 2020 م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة.

هذا وقد جرت المراسم يوم الخميس، بحضور عضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط السيد أشرف محمد العبار، والعاملين في قطاع النفط والغاز على مختلف مستوياتهم.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة السابـق ناجي محمـد احفـاف – في كلمة – متمنيًا التوفيـق لمجلس الإدارة الجديـد، مؤكـدًا على استمـرار الدعم والبذل والعطاء في أي موقع من مواقع العمل بالقطاع.

من جهته، قدّم رئيس مجلس الإدارة الجديد مسعود سليمان موسى، شكره وتقديره لمجلس الإدارة السابق، الذي حمل الأمانة والمسؤولية وتحلّى بالإخلاص والصبر، وحرص على النهوض بها واستمرار العمليات. (وال- سرت) ر ت

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