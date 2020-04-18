الداخلية الليبية تلغي استثناءات “مزاولة الأنشطة”

ألغى وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، اليوم السبت، جميع الموافقات بمنح استثناءات بشأن مزاولة الأنشطة التجارية من حظر التجوال في إطار تطبيق خطة مجابهة مؤسسات الدولة لفيروس كورونا.

وجاء في القرار أن كل من يريد استثناء عليه التوجه والتنسيق مع فروع الإدارة العامة للبحث الجنائي في البلديات الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية، لتقديم طلب مزاولة نشاط وفقا للضوابط بعد عرضها على اللجنة العليا لمكافحة وباء فيروس كورونا واعتمادها.

وكانت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الليبية فرضت في مارس الماضي حظر التجوال مع إقفال المقاهي والمحلات التجارية واستثناء الصيدليات ومحلات المواد الغذائية والمخابز.

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