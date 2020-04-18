“مالية غدامس” تنهي إجراءات مرتبات قطاعات جديدة

أنهى مكتب مراقبة الخدمات المالية في مدينة غدامس، الجمعة، إحالة مرتبات العاملين في قطاع الاسكان والمرافق، والعاملين في وزارتي الزراعة والعمل التأهيل، عن أشهر يناير وفبراير ومارس من هذا العام.

ونوهت إدارة الخدمات المالية عبر حسابها بموقع فيسبوك، بأن قيامها بهذه الاحالات تكون قد انتهت من إرسال مرتبات جميع العاملين في كل القطاعات بالمدينة عن الربع الاول من العام 2020، للمصارف التجارية.

وكان مراقبة الخدمات المالية قد احالت قبل أسبوعين مرتبات قطاعات عامة هي: الصحة والاقتصاد والصناعة والمواصلات والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى بلدية غدامس والإسكان والمرافق عن شهر فبراير الماضي.

ويعمل في ليبيا 1.8 مليون موظف تمول مرتباتهم من الخزانة العامة، ويبلغ إجماليها 1.9 مليار دينار شهريا.

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