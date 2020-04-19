مفوضية شؤون اللاجئين تقدم المساعدات للمحتجزين في مدينة “الزنتان”

أعلنت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والهلال الأحمر الليبي إطلاق سراح ثمانية صوماليين كانوا محتجزين في مركز احتجاز بمدينة الزنتان على بعد 185 كيلومترا جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وقالت “المفوضية” إنه تم نقل أربعة أشخاص إلى المركز المجتمعي التابع للمفوضية في طرابلس، حيث تم تزويدهم بشهادات التسجيل ومساعدات نقدية وبعض الملابس، وقدمت أيضاً “الوكالة الدولية للهجرة” المساعدة الغذائية لليبيا.

وأكدت “المفوضية” أنه لا يزال هناك 467 شخصاً رهن الاعتقال في الزنتان، مع تواصل دعواتها إلى الإفراج عن الأشخاص المحتجزين في ليبيا.

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