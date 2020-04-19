اقتصاد

وصول المعدات الطبية إلى البلديات الجنوبية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

سلمت دائرة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط معدات طبية إلى بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه وغات ووادي عتبة ومرزق ووادي العجل عبر حقل شرارة النفطي .

ستحمي هذه المعدات الطبية العديد من الأشخاص من فيروس التاجي Covid19 ، تضمنت البضائع أقنعة واقية ونظارات وأنواع مختلفة من المحاليل مطهرة ومستلزمات طبية أخرى.

من جانبه قال : مدير إدارة الخدمات الصحية في وادي العجل نتقدم بالشكر إلى المؤسسة الوطنية للنفط لتعاونها واستجابتها السريعة لتلبية احتياجات المنطقة في هذه الظروف الاستثنائية. ونقدر جهودها في مكافحة هذا الوباء. .

وأضاف ” أيضا تم تسليم الدفعة الأولى من معدات الحماية الطبية والشخصية ، التي خصصتها المؤسسة الوطنية للنفط وشركاؤها لبلديات الجنوب. نحن بصدد تلقي المزيد من المعدات الطبية ، وخاصة معدات الحماية ، لمواجهة انتشار الفيروس و نرسل قوافل أخرى في المستقبل القريب .

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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