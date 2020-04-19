وصول المعدات الطبية إلى البلديات الجنوبية

سلمت دائرة التنمية المستدامة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط معدات طبية إلى بلديات أوباري والغريفة وبنت بيه وغات ووادي عتبة ومرزق ووادي العجل عبر حقل شرارة النفطي .

ستحمي هذه المعدات الطبية العديد من الأشخاص من فيروس التاجي Covid19 ، تضمنت البضائع أقنعة واقية ونظارات وأنواع مختلفة من المحاليل مطهرة ومستلزمات طبية أخرى.

من جانبه قال : مدير إدارة الخدمات الصحية في وادي العجل نتقدم بالشكر إلى المؤسسة الوطنية للنفط لتعاونها واستجابتها السريعة لتلبية احتياجات المنطقة في هذه الظروف الاستثنائية. ونقدر جهودها في مكافحة هذا الوباء. .

وأضاف ” أيضا تم تسليم الدفعة الأولى من معدات الحماية الطبية والشخصية ، التي خصصتها المؤسسة الوطنية للنفط وشركاؤها لبلديات الجنوب. نحن بصدد تلقي المزيد من المعدات الطبية ، وخاصة معدات الحماية ، لمواجهة انتشار الفيروس و نرسل قوافل أخرى في المستقبل القريب .

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