اقتصاد المؤقتة تعلن عن استئناف العمل بمقرها في بنغازي

قالت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة اليوم الأحد، إنها استأنفت عملها منذ الخميس الماضي بمقرها الكائن في منطقة قاريونس بمدينة بنغازي.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر موقعها بفيسبوك، بأن عملها سيقتصر على التواصل مع الجهات التابعة لها ومراقبي الاقتصاد بالبلديات، إضافى إلى الموفقة على المقابلات بشروط محددة، على أن ترسل الطلبات قبل موعد اللقاء بمدة زمنية.

وطالبت الوزارة من المواطنين التوجه إلى مراقبات الاقتصاد في البلديات بخصوص المعاملات الخاصة والعامة، مع الاعتماد بشكل كبير على المراسلات الإلكترونية لإتمام الإجراءات.