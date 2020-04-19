العامة الكهرباء تُعلن عن دخول خمس وحدات بمحطة الزاوية للعمل

قالت الشركة العامة الكهرباء اليوم الأحد، إنها نجحت في إدخال خمس وحدات غازية للدورات المزدوجة للعمل مرة أخرى بعد خروجهن عن الخدمة.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق عن قيام مجموعة مسلحة مجهولة الهوية بقفل صمام الغاز الرئيسي المغذي لمحطة الزاوية للدورة المزدوجة أدى إلى خروج جميع وحدات التوليد العاملة بالمحطة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، تمكن عناصرها من إعادة تشغيل الوحدات الغازية للدورات المزدوجة على مدار اليومين الماضيين، مؤكدة اقترابها من إعادة 800 ميغاوات كانت فقدتها الشركة بسبب الإقفال.