“شكشك”: رصدنا عدة مخالفات للشركة العامة للكهرباء .. والرئاسي يعطي فرصة أخرى لمجلس إدارتها

قال رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الأحد في تصريح لمكتب الإعلام بالديوان، أن ديوان المحاسبة قد شكل لجنة خاصة بالشركة العامة للكهرباء المدة الماضية، حيث رصدت اللجنة عدة مخالفات، وتم تقديم تقرير مفصل عن ذلك للمجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني.

وأشار “شكشك” في تصريحه أن الديوان قد طالب باستبدال مجلس إدارة الشركة لأسباب مرتبطة بالأداء والإهمال، مشيراً أن الشركة العامة للكهرباء قد صرفت أكثر من مليار دينار لصالح المحطات الجديدة، في حين أن هناك عدة محطات مهملة وتحتاج إلى صيانة.

وأوضح أنه قد خصصنا 350 مليون دينار لصالح الشركة ووضعنا المجلس الرئاسي أمام خيارين، إما إعطاء الشركة فرصة بالميزانية لحل الإشكاليات، أو عزل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، مبيناً أن المجلس الرئاسي قد اختار أنه يعطي لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء فرصة أخيرة.