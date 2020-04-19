وصول شحنة من الأدوات الطبية لمطار معيتيقة الدولي

حيث تضمنت الشحنة القادمة من تركيا أجهزة مخبرية تستخدم لتحليل الفيروسات وتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد) وخمسون ألف قطعة من الأداة ( Nasal Swab) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR ،و100 ألف شحنة قطعة من مستهلكات لفحص العينات.

وكان مكتب وكيل وزارة الصحة قد أعلن الجمعة الماضية، في بيانٍ توضيحي عن قرب وصول توريدات طبية جديدة دعمًا لإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وبحسب البيان فإن وزارة الصحة ستتسلم خلال 24 ساعة لوازم ومعدات مختلفة خاصة بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الصحة سابقًا مع السلطات الصحية التركية.

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