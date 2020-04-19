“الحكومة المؤقتة” تبحث الترتيبات النهائية لعودة العالقين بالخارج

عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة “عبدالله الثني” اليوم الأحد اجتماعا مع وزير الخارجية “عبدالهادي الحويج”، ووزير الحكم المحلي “عادل الزايدي”،وذلك لمناقشة الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول، في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم.

حيث تم خلال الاجتماع النظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها الحكومة المؤقتة لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

من جهته قدم وزير الخارجية والتعاون الدولي “للثني” تصور الوزارة وآليتها لعودة العالقين بالخارج، وذلك بعد الانتهاء من جمع البيانات عبر وزارة الخارجية.

وأكد “الثني” على ضرورة التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والتنسيق مع عمداء البلديات للبدء في عودة العالقين بعد خضوعهم للفحص والحجر الصحي وكافة الإجراءات الصحية اللازمة، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار بإقامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين علقوا في عدد من دول العالم إلى حين عودتهم لأرض الوطن.

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