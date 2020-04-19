اقتصاد سبها: وصول شحنة من السلع التموينية للجنوب خلال أسبوع

قال مراقب اقتصاد سبها موسى عتيق اليوم الأحد، إنهم يتوقعون وصول شحنة من السلع التموينية للجنوب قادمة من مخازن صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية.

وكانت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة في بنغازي وعدت بإرسال شحنة كبيرة من السلع التموينية للمنطقة الجنوبية التي تشهد إرتفاعًا كبيرًا في أسعارها نتيجة حالة الطوارئ في البلاد، وفق مراقب الاقتصاد.

وأضاف عتيق في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن المراقبة تتوقع أن تُرسل الشحنة الخاصة بالجنوب إلى المخازن في بلدية الشاطئ أو مدينة سبها الأربعاء المقبل، قبل توزيعها على مناطق الجنوب المختلفة.

ويأمل مراقب اقتصاد سبها في أن تساهم الشحنة المتوقع وصولها في تخفيض الأسعار بالمنطقة الجنوبية التي قفزت بشكل كبير بسبب أزمة فيروس كورونا.

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