أوروبا بحاجة لمضاعفة تمويل خطة تعافيها الاقتصادي

أكد مدير صندوق إنقاذ منطقة اليورو كلاوس ريجلينج في مقابلة صحفية اليوم الأحد أن أوروبا ستحتاج 500 مليار يورو أخرى على الأقل من مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتمويل تعافيها الاقتصادي بعد جائحة انتشار وباء كوفيد-19 بالإضافة إلى حزمة متفق عليها تقدر بنصف تريليون يورو.

وأشار إلى أن أسهل الطرق لتنظيم مثل تلك الأموال سيكون من خلال المفوضية الأوروبية وميزانية الاتحاد الأوروبي. وفي السياق ذاته قال ريجليج إن تحقيق ذلك سيتطلب البحث عن أدوات جديدة بعقل مفتوح.

وكان وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في بداية شهر أبريل الجاري على شبكات أمان للدول والشركات والأفراد تساوي في المجمل 540 مليار يورر، بالإضافة إلى اتفاقهم بأن منطقة اليورو التي يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصادها 7.5% في 2020 ستحتاج لأموال من أجل التعافي.

واختلفت آراء وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بشأن حجم المال اللازم وكيفية جمعه ومن المقرر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي ذلك خلال مؤتمر بالفيديو يوم الخميس المقبل، ومن المتوقع أن يتركز على حل وسط حول قيام المفوضية الأوروبية بالاقتراض من السوق بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي للمدى الطويل.

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