بعد انتعاشته الخجولة.. الدينار ينتكس من جديد

عادت أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد للارتفاع بعد صعود محدود للدينار أمس بالسوق السوداء التي تنشط هذه الفترة في عبر تطبيقات “واتساب وفايبر”، بسبب تطبيق الحظر.

وتداول التجار الدولار عند الساعة 16:30 بـ5.65 دنانير، ليصعد بذلك بمقدار 15 قرشا، وعلى صعيد الحوالات إلى دبي وتركيا فقد عاد الدولار وصعد إلى 6.18 دنانير. وشملت حالة الارتفاع اليورو الذي تم تداوله مساء اليوم بـ6.08 دنانير.

وعلى صعيد العملات الأخرى، ارتفعت قيمة الليرة التركية محققة 83 قرشا، وارتفع الدينار التونسي أمام نظيره الليبي وتم تداوله بين التجار مساء الأحد بـ1.93 دينار.

وفيما يلي اخر الاسعار بالسوق:

الدولار = 5.645 دينار

سعر كسر الذهب = 197 دينار عيار 18

اليورو= 6.08 دينار

الباوند = 6.97 دينار

حوالات دبي/ تركيا = 6.18 دينار

ليرة= 0.83 دينار

الدينار التونسي= 1.93 دينار

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية