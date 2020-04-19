“عمل الوفاق” توضح بشأن مرتبات شهر مارس لفائض الملاكات الوظيفية

أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الأحد تجهيز مرتبات فائض الملاكات الوظيفية عن شهر مارس الماضي.

وأكد مدير مكتب المتابعة بوزارة العمل والتأهيل “يوسف مفتاح” أن حوافظ مرتبات فائض الملاكات الوظيفية عن شهر مارس للدفعات من الأولى وحتى الخامسة جاهزة للتسليم في أغلب مكاتب العمل بالمناطق.

وقال مدير مكتب المتابعة نتابع عن كثب عملية صرف المرتبات ونسعى لحلحلة المشاكل التي تعترض عملية التوزيع سواء بتعطل بعض الأقسام المالية بالمكاتب او بسبب إقفال بعض فروع المصارف التجارية. موضحاً بأن هناك آلية ستعتمد في توزيع المرتبات بالنسبة للمناطق التي تخضع للحظر التام.

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