ميناء طرابلس يستقبل وقودا وآلاف المواشي

استقبل ميناء طرابلس البحري اليوم الأحد سفنا تجارية متنوعة، على متنها مواد متنوعة بينها بنزين وغاز مسال ومواشي.

وقالت الشركة الليبية للموانئ في تقريرها لحركة السفن اليومية، إن ميناء طرابلس استقبل السفينة “انوار الخليج” التابعة للوكيل الملاحي العالمية للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها حوالي 24 ألف طن من وقود البنزين.

ورست سفينة نقل المحروقات “غاز كونكورد” التابعة لنفس الوكيل الملاحي، على الميناء، وهي محملة بأكثر من 5 آلاف طن من الغاز المسال، كما استقبل الميناء سفينة نقل المواشي “نادر ايه” التابعة للوكيل الملاحي المنتظمة للتوكيلات الملاحية، وتحمل على متنها 7 آلاف رأس من الغنم.

وأضافت الشركة أن الميناء استقبل أيضا سفينتين أخريين محملتين بالمواشي تتبعان لوكالة “الربان” العالمية للتوكيلات الملاحية، الأولى السفينة “سباريدون 2” على متنها 8 آلاف رأس من الغنم و750 رأسا من العجول، والثانية السفينة “برونا” محملة بـ5 آلاف رأس من الغنم و3 آلاف رأس من العجول.

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