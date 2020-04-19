“المجلس الرئاسي” يُقر رفع الدعم عن المحروقات وتفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد وعدد من القرارات

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني “فائز السراج”، اليوم الأحد الاجتماع الاستثنائي الثالث لمجلس الوزراء للعام الجاري 2020، وذلك بحضور النائبين “أحمد معيتيق”، و”عبد السلام كاجمان” وعضوي المجلس “محمد عماري زايد”، و” أحمد حمزة”، وعدد من الوزراء.

جاء ذلك لمناقشة مستفيضة رفع الدعم عن المحروقات، والإجراءات المصاحبة لتنفيذ هذا التوجه للتخفيف من آثاره على المواطنين، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه “السراج” في سبتمبر 2018 ويشمل حزمة من الإجراءات تستهدف تصحيح ومعالجة تشوهات الاقتصاد الليبي.

حيث خلص الاجتماع من حيث المبدأ رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد بموجب قانوني (6) (27) لسنة 2013 م، وتسوية المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن العمل، والمزايا المالية لدوي الشهداء.

وأوضح المجلس الرئاسي خلال بيان له بصفحته الرسمية بالفيسبوك أن الموضوع قد أحيل إلى وزارة المالية لتقديم المشروع التنفيذي لرفع الدعم بالتشاور مع المركز الوطني لدعم القرار ووزارات الاقتصاد، والعمل، والشؤون الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات العلاقة.

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