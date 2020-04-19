“الشلوي” يتحدث لــصدى عن تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الليبي

قال الخبير النفطي “منصف الشلوي” اليوم الأحد في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أنه على الرغم من أن ليبيا هي إحدى الدول النادرة التي لم تُسجّل أرقام كبيرة بالإصابة لفيروس كوفيد-19، إلا أن الوباء العالمي ألحق أضراراً بليبيا بأشكال غير مباشرة، إذ أن خفض أسعار (النفط) الفترة القريبة الماضية دوليًا وإيقاف الإنتاج النفطي محليا والتي نتجت في جزئية منها عن مناكفة اقتصادية مستهجنه بين دولتي السعودية و روسيا.

وبالجزئية الأخرى ناتجة عن تراجع الطلب بدولة الصين، كان له تأثير كبير على الاقتصاد المحلي، حيث تراجعت ميزانية العام 2020 “والتي كانت بشكل مغاير عما أعتمدت أخيرا” بعد أن حُدّدت بداية الأمر بحوالي 55 مليار دينار (35 مليار يورو) “لكن أُرغمت بنهاية المطاف على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار” (24,8 مليار يورو)،و بالتالي يفترض بأن أولوية الحكومة الآن هي محاولة إيجاد وسائل مختلفة عن ميزانية الدولة لتمويل الاقتصاد.

وأضاف “الشلوي” أنه كان متوقع يلاحظ الجميع حالياً، ارتفاع سعر السوق الموازي للعملات الأجنبية في ليبيا وهذا في يقيني بأن هذا الارتفاع المتصاعد هو نتيجة للسياسة النقدية الخاطئة والتي ينتهجها مصرف ليبيا المركزي بعد أن قام المركزي بتفعيل جزئي للاعتمادات سلعية محددة دون غيرها بالمصارف والتي هي فقط تستفيد من السعر الخاص و الذي معه و بكل تأكيد ستجعل من بقية رجال الأعمال المهتمين بالسلع الاخرى والتي تمثل في رأي 60% من حاجة السوق المحلي التوجه إلى السوق الموازي لأقتناء العملة الأجنبية وهنا ومن البديهي سيرتفع معه السعر الموازي للعملات وأيضا سيكون هناك عسر بالسيولة المحلية و كذلك الكثير من التشوهات الأقتصادية الاخرى.

وتابع الخبير الاقتصادي: وهنا أضم صوتي مع الأصوات التي تنادي بتوحيد سعر الصرف وعلى كل الجهات حكومية وخاصة ولكافة السلع والخدمات، وكما كررنا مراراً وتكرارًاً، أنه و بما أنه يوجد سعرين أثنين بسوق العملة او غيرها فسيكون الفساد هو ثالثهما.

وأكد أن ما جعل المصرف المركزي اتخذ هذا النهج هو في الأصل مبرر وقد بينه المحافظ في أكثر من بيان وأكثر من مراسلة ولكن هذا المبرر لا يعفي من أننا نذكر أن أوجه المعالجة هي خاطئة و للاسف هي “تزيد من الطين بله” بحسب تعبيره.

وأضاف ” الشلوي” كما ذكرنا أنه لا يختلف أثنان على التأثير الكبير والذي سينتج عن الاستمرار بإغلاق النفط على المشهد الاقتصادي في ليبيا، و لكن في حقيقتها نتيجة و ليست سبب، و السؤال الحقيقي الذي يجب البحث عنه، ما هو السبب او الأسباب الذي جعل من مشائخ القبائل الليبية قفل لصمامات النفط المنتشرة الصحراء الليبية، ما عدا ذلك، ربما يمكننا استيعاب سياسات التقشف الأخرى و وضع ترتيبات مالية مقننة وواضحة و تمتاز بالإفصاح والشفافية وبصفة صريحة للصرف و للاعتمادات فيما يتعلق ببنود الترتيبات المالية الأخرى.

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