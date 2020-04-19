تباطؤ النمو السنوي للاقتصاد الجزائري 0.8%

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد، في بيان عن نمو الإنتاج المحلي الإجمالي للبلاد التي تعتبر عضوا في الدول المصدرة للبترول “أوبك”، بنسبة 0.8% العام الماضي، بانخفاض نسبته 1.4% عن العام الذي يسبقه.

وعزت الحكومة هذا التراجع إلى ضعف أداء قطاع الطاقة، مبينة أن النمو بهذا الشكل يأتي أقل من توقع الحكومة عند 2.6% للعام 2019 الذي شهد احتجاجات كبيرة أثرت كثيرا على الاقتصاد المعتمد على النفط الخام.

وفي السياق، ذاته كشف الديوان الوطني للإحصائيات في البلاد عن هبوط النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 4.9 % بعد هبوط 6.4% في عام 2018.

الجدير بالذكر أن إيرادات الجزائر من الطاقة تراجعت 25% على أساس سنوي في يناير الماضي، متأثرة بانخفاضات في الإنتاج والأسعار على حد سواء.

وكانت الجزائر اتخذت في مارس الماضي حزمة من القرارات الاقتصادية التي تهدف إلى الحد من الآثار السلبية لانهيار أسعار النفط على الاقتصاد المحلي.

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