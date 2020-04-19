“المشري”: قبل إغلاق منظومة الاعتمادات لدينا أكثر من 900 مليون من السلع والبضائع مما سيغطي العجز في ظل هذه الأزمة

قال رئيس المجلس الأعلي للدولة “خالد المشري” اليوم الأحد في تصريح لقناة بانوراما رصدته صدى الاقتصادية، إشكالية مصرف ليبيا المركزي تابع هذه الإشكالية من بدايتها، مشيراً أن تحدثتنا مع المصرف ليرد بأن قفل الاعتمادات جاء لكثرة الطلب المبالغ فيه على الاحتياطي.

وأشار ” المشري” أن مصرف ليبيا المركزي اتخد هذا القرار دون الرجوع إلى الحكومة أو وزارة المالية أو وزارة الاقتصاد أو أي جهة أخري، وأن هذا الأمر أثار حفيظة الحكومة لأن قرار بهذا الشكل لابد أن يتخد من قبل أكثر من جهة.

وأضاف أنه حتى لو فتحت منظومة الاعتمادات لن يكون هناك تصدير بشكل كبير، مشيراً أن الاشتراطات التي وضعها المركزي بشأن فتح المنظومة تعد شروط شديدة، فكيف يمكن أن يقدم التاجر فاتورة للسلع الموردة من دولة ما إذا كان الطيران متوقف، مطالباً المركزي بوضع شروط أخف على التجار، خاصة في ظل شح السلع حتى بالخارج.

وكشف رئيس المجلس الأعلى أن الإشكالية التي حدتث بين المركزي والرئاسي كنا نتمني إلا يظهر هذا الخصام بين المؤسسات بهذا الشكل، وكنا لانتمنى أن لايتدخل المجلس الأعلى للقضاء في هذه الإشكالية بين المؤسسات السيادية ونحن سنوجه رسالة إلى المجلس الأعلى للقضاء، بشأن عدم التدخل.

وأكد ” المشري” أن إغلاق النفط أثر على رفغ سعر الدولار بالسوق الموازي، مبيناً أن سعر الدولار الآن هو سعر غير حقيقي هو وسيلة ضغط لفتح منظومة الاعتمادات.

وتابع بالقول أن قبل إغلاق منظومة الاعتمادات هناك أكثر من 900 مليون من البضائع ، وأن هذا العدد سيغطي السوق في ظل هذه الأزمة، وأن الوضع تحت السيطرة بشأن توفير السلع، وأن لدينا مايكفي لثلاثة أشهر قادمة.

وأوضح أن المجلس الأعلى للدولة لن يسمح بالارتفاع الجنوني للدولار بشكله الحالي، وسندافع عن الإصلاحات الاقتصادية وسنجد لها حلول.

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