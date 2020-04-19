رسو سفينة مصرية محملة بالمواد الغذائية بميناء طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

رست اليوم الأحد بميناء طبرق البحري سفينة محملة بعشرات الحاويات التي سلع غذائية متنوعة ومواد تنظيف قادمة من ميناء بورسعيد المصري، وذلك في إطار توفير السلع لشهر رمضان المبارك.

وقال إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية لأخبار ليبيا 24 إن السفينة (ليدي حلوم) القادمة من ميناء بورسعيد محملة بعدد 60 حاوية من المواد الغذائية ومواد التنظيف لشهر رمضان المبارك، وستكون الأسعار في متناول الجميع، مشيرًا إلى أن هذه الحاويات خاصة بتجار في مدينة طبرق.

وأوضح، أن هذه السفينة قد حملت على متنها حاويات ترانزيت ونقلتها إلى اليونان ومن ثم إلى ميناء بنغازي وأفرغت شحنتها من حاويات بنغازي ووصلت طبرق لتفريغ حاويات تجار طبرق.

وأكد الجراري، أنه سوف يتواصل الخط الملاحي مابين الموانئ المصرية ومينائي طبرق وبنغازي لتوفير المواد الغذائية ومواد التنظيف والبناء، مشيرًا إلى وجود اتفاق مسبق مع الجانب المصري بهذا الخصوص.

وأفاد، أنه وحسب الاتفاق مع تسييري طبرق؛ فإن تسعيرة المواد الغذائية المستوردة بالاعتمادات ستحدد من جانب مراقبة الاقتصاد بطبرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24