“الصحارى” يطلق بوابة إلكترونية لشحن المرتبات في فترة الحظر من “حوشك” 

أطلق مصرف الصحارى بوابة إلكترونية لكافة عملائه للاستفادة من الخدمات المقدمة خلال فترة حظر التجول -التي فرضها المجلس الرئاسي منذ يوم الجمعة الماضية،كإجراء وقائي للحد من عدوى فيروس كورونا.

وأشارت إدارة المصرف خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك إلى أن البوابة ستقدم خدمة شحن البطاقات المحلية “نقود” و شحن بطاقة “سداد” وشحن المحفظة “الخاصة”.

و أوضحت إدارة الفرع أن العملاء يمكنهم شحن وتعبئة بطاقاتهم من رصيد حساباتهم فور ورود المرتبات، مشددة في الوقت ذاته على إمكانية الاستفادة من خدمة سداد، المقدمة عبر الهاتف في إتمام عمليات الشراء.

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