اقتصاد

كورونا يطيح بعقود النفط مع عودة التعاملات

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تراجعت أسعار النفط مع عودة التعاملات اليوم الاثنين متأثرة باستمرار تفشي فيروس كورونا وتدهور الطلب العالمي على النفط تزامنا مع صدور مؤشرات تراجع النمو العالمي بينها انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة خمسة في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتراجع الاقتصاد الصيني من الفترة ذاتها بنسبة سبعة في المئة فضلا عن توقعات صندوق النقد الدولي التي رجحت أن يتراجع النمو العالمي بنسبة 3٪ هذا العام في حالة عدم السيطرة على فيروس كورونا
وسجل خام برنت مع عودة التعاملات في السوق الآسيوية تراجعا بنسبة %3 محققا بذلك سبعة وعشرين دولارا وأربعة وعشرين سنتا للبرميل فيما سجل الخام الوسيط الأمريكي غرب تسكاس أسوأ تراجع له خلال آخر عقدين عندما بلغت نسبة التراجع 20%
محققا أربعة عشر دولارا و تسعين سنتا للبرميل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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