كورونا يطيح بعقود النفط مع عودة التعاملات

تراجعت أسعار النفط مع عودة التعاملات اليوم الاثنين متأثرة باستمرار تفشي فيروس كورونا وتدهور الطلب العالمي على النفط تزامنا مع صدور مؤشرات تراجع النمو العالمي بينها انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة خمسة في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وتراجع الاقتصاد الصيني من الفترة ذاتها بنسبة سبعة في المئة فضلا عن توقعات صندوق النقد الدولي التي رجحت أن يتراجع النمو العالمي بنسبة 3٪ هذا العام في حالة عدم السيطرة على فيروس كورونا

وسجل خام برنت مع عودة التعاملات في السوق الآسيوية تراجعا بنسبة %3 محققا بذلك سبعة وعشرين دولارا وأربعة وعشرين سنتا للبرميل فيما سجل الخام الوسيط الأمريكي غرب تسكاس أسوأ تراجع له خلال آخر عقدين عندما بلغت نسبة التراجع 20%

محققا أربعة عشر دولارا و تسعين سنتا للبرميل.

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