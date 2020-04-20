الحظر يعطل تسليم مرتبات فائض الملاكات الوظيفية

قال مدير إدارة المتابعة في وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق

يوسف مفتاح إن إدارته عملت على تجهيز مرتبات شهر مارس لفائض الملاكات الوظيفية.

وأشار مسؤول إدارة المتابعة في تصريح للمكتب الإعلامي للوزارة إلى أن حوافظ المرتبات شملت المجموعات من الأولى حتى الخامسة موضحا أن التأخير الذي صاحب إعداد المرتبات يعود للحظر الكامل بالإضافة لقرب بعض مكاتب العمل من مناطق الاشتباكات الحاصلة جنوب طرابلس.

وأوضح “يوسف مفتاح” أن إدارة المتابعة تعمل في الأثناء على إيجاد حلول لآلية توزيع الحوافظ بالتزامن مع تطبيق الحظر منوها بأن إغلاق المصارف سيسهم في تعطل صرف المرتبات إلى حين إيجاد آلية عمل تضمن إيداع الحوافظ في حسابات مستحقيها.

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