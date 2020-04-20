اقتصاد

الحظر يعطل تسليم مرتبات فائض الملاكات الوظيفية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة المتابعة في وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق
يوسف مفتاح إن إدارته عملت على تجهيز مرتبات شهر مارس لفائض الملاكات الوظيفية.
وأشار مسؤول إدارة المتابعة في تصريح للمكتب الإعلامي للوزارة إلى أن حوافظ المرتبات شملت المجموعات من الأولى حتى الخامسة موضحا أن التأخير الذي صاحب إعداد المرتبات يعود للحظر الكامل بالإضافة لقرب بعض مكاتب العمل من مناطق الاشتباكات الحاصلة جنوب طرابلس.
وأوضح “يوسف مفتاح” أن إدارة المتابعة تعمل في الأثناء على إيجاد حلول لآلية توزيع الحوافظ بالتزامن مع تطبيق الحظر منوها بأن إغلاق المصارف سيسهم في تعطل صرف المرتبات إلى حين إيجاد آلية عمل تضمن إيداع الحوافظ في حسابات مستحقيها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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