بلدية سبها تستلم شحنة جديدة من غاز الطهي

أعلن المجلس البلدي سبها اليوم الاثنين وصول شحنة جديدة من غاز الطهي، حيث شرع المجلس البلدى سبها بتوزيعها هذه الشحنة من غاز الطهو المزودة من مستودع رأس المنقار النفطي ببلدية بنغازى التابع إلى شركة البريقة لتسويق النفظ والغاز.

وأوضح المجلس البلدي أن البلدية قد وزعت 50 اسطونة غاز طهو على كل جمعية تعاونية استهلاكية داخل نطاق بلدية سبها.

وكانت البلدية قد أعلنت في وقت سابق أنها شرعت في آلية توزيع غاز الطهي على المواطنين عن طريق الجمعيات الاستهلاكية، تفادياً لإستغلال التجار وبيع الاسطوانات بأسعار باهظة.

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