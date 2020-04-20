“لجنة أزمة الوقود” تمنح الإذن لبعض المحطات بتزويد الجهات المستثنى من حظر التجول بالوقود

قررت لجنة أزمة الوقود اليوم الاثنين خلال اجتماع عقدته، بمنح الإذن بتشغيل بعض محطات الوقود بشكل يومي لتقديم خدماتها لسائقي مركبات الجهات التي استثنيت بقرار المجلس الرئاسي من حظر التجول المفروض للوقاية من فيروس كورونا أثناء فترة الحظر من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية عشرة ظهراً بداية تطبيق حظر التجول.

وأكدت اللجنة منح الاستثناء لسيارات نقل اسطوانات الغاز والبضائع التي تتطلب الحركة في الشوارع بشكل يومي لتوفير خدماتها للمواطنين، مع الاستمرار في تزويد المرافق الخدمية بوقود الديزل، بصورة طبيعية.

كما اتفق المجتمعون على تحديد عدد من محطات الوقود التي تقدم خدمات للمستهلكين في عدد من المناطق.

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