“السراج” يصدر تعليماته لوزارة الخارجية بمعالجة أوضاع الليبيين العالقين بالخارج

أصدر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني” فائز السراج”، اليوم الاثنين تعليماته إلى وزارة الخارجية بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم “206 ” للعام 2020م، بشان الليبيين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وأوضح رئيس المجلس الرئاسي أن ذلك سيكون بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بعد إجراء الحجر الصحي والتحاليل الطبية اللازمة في الدول المتواجدين فيها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة أمين عام مجلس الوزراء لعمل اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الليبيين العالقين بالخارج وتذليل الصعوبات التي يواجهونها.

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