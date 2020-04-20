اقتصاد

“مالية بنغازي” تتسلم صكوك مرتبات القطاعات العامة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أهاب مدير مكتب مراقبة الخدمات المالية بمدينة بنغازي طارق دربي كافة إدارات الوزارات والهيئات والمستشفيات والأجهزة المستقلة إلى استلام المكتب لصكوك المؤسسات العامة الممولة من الخزانة العامة والعاملة في نطاق الحدود الإدارية لبلدية بنغازي عن شهر مارس 2020.

وطالب دربي الجهات المعنية بضرورة تكليف مندوبين لاستلام الصكوك تمهيدا لإحالتها للمصارف التجارية ابتداء من اليوم الاثنين وصرفها لمُستحقيها.

وأشار مدير مكتب الرقابة المالية إلى ضرورة إحضار ختم المراقب المالي عند استلام الصكوك أو إفادة بتصريح إتمام الإجراءات مرفقة بختم المراقبة المالية فيما يخص المندوبين المكلفين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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