“مالية بنغازي” تتسلم صكوك مرتبات القطاعات العامة

أهاب مدير مكتب مراقبة الخدمات المالية بمدينة بنغازي طارق دربي كافة إدارات الوزارات والهيئات والمستشفيات والأجهزة المستقلة إلى استلام المكتب لصكوك المؤسسات العامة الممولة من الخزانة العامة والعاملة في نطاق الحدود الإدارية لبلدية بنغازي عن شهر مارس 2020.

وطالب دربي الجهات المعنية بضرورة تكليف مندوبين لاستلام الصكوك تمهيدا لإحالتها للمصارف التجارية ابتداء من اليوم الاثنين وصرفها لمُستحقيها.

وأشار مدير مكتب الرقابة المالية إلى ضرورة إحضار ختم المراقب المالي عند استلام الصكوك أو إفادة بتصريح إتمام الإجراءات مرفقة بختم المراقبة المالية فيما يخص المندوبين المكلفين.

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