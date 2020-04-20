خاص..”عصر” يصدر قرار للجنة بمتابعة الجمعيات الإستهلاكية

أكد وزير الاقتصاد و الصناعة بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب بطبرق “منير عصر” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية على إصدار قرار يقضي لمتابعة الجمعيات الاستهلاكية من ناحية استلام السلع التموينية من مخازن صندوق موازنة الأسعار و التقيد ببيع السلع وفق الأسعار المقررة للبيع من قبل وزارة الاقتصاد من قبل اللجنة المشكلة .

و أفاد “عصر” أن تتولى اللجنة التثبتت من اعداد المساهمين الفعلين بالجمعيات ووصول السلع لهم ، مع استقبال الشكاوي من المواطنين بالخصوص و التحقق منها و إحالتها إلى الجهات المختصة ، مضيفاً بإلتزام صندوق موازنة الأسعار و المراقبين الماليين تزويد اللجنة بالبيانات .

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