شكشك يُطلِع “الأرابوساي” على دور ديوان المحاسبة في مواجهة كورونا

عقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا الرقابية العربية “الأرابوساي” اجتماعا موسعا اليوم الاثنين بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عبر الدائرة المغلقة من مكتبه بمدينة طرابلس.

ونوقش في الاجتماع الموسع وفقا لما نشرته منظمة “الأرابوساي” إدارة الأجهزة الرقابية لتداعيات وانعكاسات أزمة وباء كورونا في بلدانهم.

وكان ديوان المحاسبة قد أعلن قبل أسبوعين عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال وتقييم مؤسسات الدولة التي تعمل على مواجهة وحصر عدوى فيروس كورونا رفقة دراسة شاملة لاحتياجات المرحلة.

كما وضع خطة للمراقبة المصاحبة ومتابعة آلية التصرف في الأموال الخاصة بخطط مواجهة كورونا وتقييم الإجراءات السلبية والإيجابية بالإضافة لمدى المبادرة التي ستقوم بها المؤسسات، مشدداً على أن هذه الخطوات تأتي بهدف تعزيز الشفافية.

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