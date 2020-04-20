اقتصاد

شكشك يُطلِع “الأرابوساي” على دور ديوان المحاسبة في مواجهة كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا الرقابية العربية “الأرابوساي” اجتماعا موسعا اليوم الاثنين بمشاركة رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عبر الدائرة المغلقة من مكتبه بمدينة طرابلس.

ونوقش في الاجتماع الموسع وفقا لما نشرته منظمة “الأرابوساي” إدارة الأجهزة الرقابية لتداعيات وانعكاسات أزمة وباء كورونا في بلدانهم.

وكان ديوان المحاسبة قد أعلن قبل أسبوعين عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال وتقييم مؤسسات الدولة التي تعمل على مواجهة وحصر عدوى فيروس كورونا رفقة دراسة شاملة لاحتياجات المرحلة.

كما وضع خطة للمراقبة المصاحبة ومتابعة آلية التصرف في الأموال الخاصة بخطط مواجهة كورونا وتقييم الإجراءات السلبية والإيجابية بالإضافة لمدى المبادرة التي ستقوم بها المؤسسات، مشدداً على أن هذه الخطوات تأتي بهدف تعزيز الشفافية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك