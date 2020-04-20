تراجع أسعار خام النفط الأمريكي لأقل مستوى منذ 21 سنة

سجلت أسعار النفط صباح اليوم تراجعا كبيرا في الأسواق العالمية، حيث انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي إلى أقل مستوى منذ 21 سنة، وذلك بسبب مخاوف من امتلاء طاقة تخزين الخام بالولايات المتحدة إضافة إلى قرب إعلان الشركات عن أسوأ نتائج فصلية منذ الأزمة المالية.



وبحسب وكالة رويترز فقد هبط سعر خام مزيج برنت 1.12 دولارا أي قرابة 4% مسجلا 26.96 دولارا للبرميل، كما انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط 4.79 دولارا ليسجل أقل مستوى له منذ مارس من عام 1999، ونزل الخام في عقد يونيو الأنشط 2.18 دولارا أي قرابة 9% مسجلا 22.85 دولار للبرميل.



وأرجعت الوكالة سبب الانخفاض إلى تزايد كميات الخام المخزونة في الولايات المتحدة مع تقليص المصافي الأنشطة في مواجهة الطلب الضعيف بسبب تأثير تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى الحذر الذي يسود الأسواق مع بدء موسم إعلان نتائج الربع الأول من السنة.

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