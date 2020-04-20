لمراعاة الظروف الراهنة و ضمان انسياب السلع … “المركزي” يوجه رسالة إلى المصارف بفتح الإدارات الخاصة بالاعتمادات المستندية

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية أن “المركزي” قام بتوجيه رسالة إلى مدراء المصارف التجارية تتضمن فتح الإدارات و الأقسام المختصة بعملية فتح الاعتمادات المستندية لتوريد البضائع و السلع، وذلك لأن الظرف الحالي لا يسمح بتأجيل ذلك وإن كان هناك مخزون سلعي كافئ بشهر رمضان و احتساباً للظروف بعد شهر رمضان و مراعاة لانسياب توفر السلع و البضائع .

و أضاف بالقول : أن مصرف ليبيا المركزي قام بهذه الخطوة بمراعاة منه لظروف الأزمة القائمة و أعمالها بقرار المجلس الرئاسي بشأن حظر التجول الذي يستثني المؤسسات ذات الطبيعية السيادية .

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