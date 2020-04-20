اقتصاد

لمراعاة الظروف الراهنة و ضمان انسياب السلع … “المركزي” يوجه رسالة إلى المصارف بفتح الإدارات الخاصة بالاعتمادات المستندية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي طرابلس لصحيفة صدى الاقتصادية أن “المركزي” قام بتوجيه رسالة إلى مدراء المصارف التجارية تتضمن فتح الإدارات و الأقسام المختصة بعملية فتح الاعتمادات المستندية لتوريد البضائع و السلع، وذلك لأن الظرف الحالي لا يسمح بتأجيل ذلك وإن كان هناك مخزون سلعي كافئ بشهر رمضان و احتساباً للظروف بعد شهر رمضان و مراعاة لانسياب توفر السلع و البضائع .

و أضاف بالقول : أن مصرف ليبيا المركزي قام بهذه الخطوة بمراعاة منه لظروف الأزمة القائمة و أعمالها بقرار المجلس الرئاسي بشأن حظر التجول الذي يستثني المؤسسات ذات الطبيعية السيادية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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