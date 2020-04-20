مجلس الدولة يناقش مع “الكبير” تسهيل إجراءات منظومة الاعتمادات وخطة المصرف المركزي لتوزيع السيولة في ظل حظر التجول

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” اجتماعا صباح اليوم الاثنين مع رئيس وأعضاء اللجنة الطبية المشكلة من المجلس الأعلى للدولة لمتابعة إجراءات مجابهة جائحة فيروس كورونا.



وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة فقد ناقش الاجتماع سبل تسهيل إجراءات منظومة الاعتمادات خصوصا السلع الأساسية والأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، وذلك في ظل الظروف الراهنة وحالة الطواريء التي فرضها تفشي فيروس كورونا وكذلك الخوف من ارتفاع الأسعار ونقص المخزون الاستراتيجي للدولة من هذه السلع.



وتناول الاجتماع كذلك خطة المصرف المركزي لتوزيع السيولة على المصارف التجارية في ظل حظر التجول لـ24 ساعة المفروض حاليا مع قرب حلول شهر رمضان، كما تطرق الاجتماع إلى ملف المواطنين العالقين بالخارج.

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