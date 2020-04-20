اقتصاد

خاص … مالية الوفاق تكشف لصدى بالتفصيل المقابل لرفع الدعم

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن هناك اتفاق في حكومة الوفاق على رفع الدعم من حيث المبدأ ، مضيفاً أن المقابل هو إصلاح شبكة الأمان الاجتماعي من خلال صرف علاوة الأبناء ، ورفع مرتبات المتقاعدين ، ودفع المعاشات الأساسية ، ومحاولة دفع منحة للعاطلين على العمل .

و أضاف بالقول: في حال رفع الدعم فالبديل هو علاوة الأبناء وهي مائة دينار لكل ابن لا يزيد عمره عن 18 سنة ، أو الفتاة  إذا كانت أكبر من 18 وغير متزوجة ولا تعمل ، مؤكداً عدم وجود موعد محدد لتنفيذ ذلك إلى حد الآن .

يذكر أن المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني قد أعلن الاتفاق على رفع الدعم من حيث المبدأ و إحالة الموضوع إلى وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني لتقديم المشروع التنفيذي مع الجهات المختصة .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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  • علاوة الزوجة…ربة البيت………
    فى حالة رفع الدعم يجب ان يتمتع كل فرد من افراد المجتمع
    بالاستقلال المادى …. دكر ام انثى …بغض النظر عن الحالة الاجتماعية
    اى شخص تجواز الثامنة عشر من حقة المطالبة بالاعانة الاجتماعية
    ….فتح حساب جارى باحدى المصارف

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