بيان هام صادر عن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم بشأن استمرار الاعتمادات المستندية

أصدر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس رسالة دورية صادرة عن ادارة الرقابة على المصارف والنقد، والتي تحمل رقم (2020/67) بشأن استمرار المصارف في تقديم خدماتها المصرفية المتعلقة بفتح الاعتمادات المستندية.

وتضمنت الرسالة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي رسالة إلى مدراء المصارف التجارية تتضمن فتح الإدارات و الأقسام المختصة بعملية فتح الاعتمادات المستندية لتوريد البضائع و السلع، وذلك لأن الظرف الحالي لا يسمح بتأجيل ذلك وإن كان هناك مخزون سلعي كافي بشهر رمضان و احتساباً للظروف بعد شهر رمضان و مراعاة لانسياب توفر السلع و البضائع.

وبحسب مصادر تأتي هذه الخطوة مراعاة لظروف الأزمة القائمة وأعمالها بقرار المجلس الرئاسي بشأن حظر التجول الذي يستثني المؤسسات ذات الطبيعية السيادية.

وفيما يلي نص الرسالة بالصور:

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